Mercato - PSG : Pochettino envoie un message fort au Qatar sur son arrivée !

Publié le 19 novembre 2021 à 8h15 par A.M.

Arrivé en janvier dernier, Mauricio Pochettino connaît des débuts compliqués sur le banc du PSG. Malgré tout, le technicien argentin assure n'avoir aucun regret quant à son choix de s'engager avec le club de la capitale.

Il y a un peu moins d'un an, le PSG se séparait de Thomas Tuchel et misait sur Mauricio Pochettino. Le technicien argentin débarquait quelques mois après son départ de Tottenham et devait apporter sa vision du jeu offensive à l'équipe parisienne. Cependant, si les résultats du PSG depuis le début de saison sont globalement très bons, le jeu proposé par le club de la capitale ne répond pas aux attentes suscitées par le recrutement XXL de Leonardo qui a attiré des joueurs du calibre de Lionel Messi, Achraf Hakimi ou encore Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Conscient des critiques et des lacunes de son équipe, Mauricio Pochettino s'agace tout de même et estime qu'il faut du temps pour mettre en place un projet de jeu. Problème, au PSG, du temps, il n'y en a pas. Malgré tout, l'Argentin ne regrette rien.

Pochettino n'a aucun regret