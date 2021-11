Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est maintenant ou jamais pour Haaland !

Publié le 19 novembre 2021 à 6h15 par Th.B.

En partie en raison de l’échec de la sélection norvégienne lors des qualifications au Mondial, Erling Braut Haaland compterait changer d’air l’été prochain. Ce serait l’occasion ou jamais pour le PSG avec l’attaquant du Borussia Dortmund.

Dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, le PSG scruterait le marché et a déjà coché deux noms spécifiques comme le10sport.com vous le révélait le 25 août dernier : Robert Lewandowski et surtout Erling Braut Haaland. Dans le cas de figure présent, à savoir un départ de Mbappé libre de tout contrat en fin de saison, le PSG miserait sur Haaland, l’attaquant du Borussia Dortmund disposant d’une clause libératoire fixée à 75M€ et effective à compter de 2022. Et à en croire la presse transalpine, le moment du transfert d’Erling Braut Haaland serait arrivé.

Haaland voudrait quitter Dortmund !