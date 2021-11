Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une deadline fixée pour l'avenir d'Ousmane Dembélé ?

Publié le 19 novembre 2021 à 10h30 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2022, Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé son bail avec le FC Barcelone. Les dirigeants catalans commenceraient à perdre patience dans ce dossier.

Ousmane Dembélé n'en finit plus de donner du fil à retordre au FC Barcelone. En raison de ses blessures à répétition, le Français n'a disputé que 25 minutes de jeu cette saison. De plus, le joueur de 24 ans est dans sa dernière année de contrat avec le Barça et tarderait à prolonger. De ce fait, l'ailier pourrait négocier avec les clubs de son choix à partir du 1er janvier 2022 afin de quitter librement le club culé à l'expiration de son bail en juin prochain.

Une décision prise avant la fin de l'année ?