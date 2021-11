Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’étau se resserre pour la succession de Kylian Mbappé !

Publié le 19 novembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que le PSG garderait un oeil avisé sur le dossier Karim Adeyemi dans le cadre du remplacement de Kylian Mbappé, le FC Barcelone serait à deux doigts de faire capoter l’opération.

L’hiver approche à grand pas et le 1er janvier aussi, date synonyme d’autorisation pour les joueurs sous contrat jusqu’en juin prochain d’officiellement s’entendre avec d'autres clubs sur les contours de leurs futurs contrats. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé qui pourrait être agent libre prochain et quitter le PSG s’il ne prolongeait pas son bail d’ici-là. Et au vu de la situation actuelle, il serait très improbable qu’il choisisse d’apposer sa signature sur un nouveau contrat. Le PSG serait donc dans l’obligation de scruter le marché dans l’optique de lui dénicher un successeur. Et une pépite de Salzbourg plairait particulièrement aux décideurs du PSG. Le FC Barcelone pourrait cependant contrecarrer les plans du club parisien.

Tout serait presque bouclé pour Adeyemi… au Barça !