Mercato - PSG : Une opération à 400M€ est annoncée pour Erling Haaland !

Publié le 19 novembre 2021 à 8h45 par B.C.

Dans le collimateur de plusieurs cadors européens, et notamment du PSG, Erling Haaland devrait quitter le Borussia Dortmund à l’issue de la saison. Une opération qui s‘annonce très onéreuse au total.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé semble bien parti pour rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison. S’il espère encore parvenir à un accord pour la prolongation du Bondynois, Leonardo travaillerait toutefois sur sa succession et aurait activé plusieurs pistes. Comme révélé par le10sport.com, le PSG rêverait notamment de s’attacher les services d’Erling Haaland, l’autre nouvelle star du football européen au côté de Kylian Mbappé. Le phénomène norvégien est très courtisé et apparaît également sur la short-list du Real Madrid. Mais pour remporter la bataille, il faudra débourser une petite fortune.

Les chiffres colossaux du futur transfert d’Haaland