Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo passe à l’action pour ce crack européen !

Publié le 18 novembre 2021 à 17h45 par B.C. mis à jour le 18 novembre 2021 à 17h46

Alors que l’entourage de Karim Adeyemi multiplie les rencontres avec les clubs européens en vue d’un transfert dans les prochains mois, l’agent de l’international allemand se serait entretenu ce jeudi avec la direction du PSG.

Avec le possible départ de Kylian Mbappé à l’issue de la saison, le PSG va devoir se renforcer en attaque. Le club est contraint de frapper fort pour oublier son champion du monde tricolore, et plusieurs noms circulent déjà. Outre Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Robert Lewandowski (Bayern Munich), déjà visés cet été comme annoncé par le10sport.com, le PSG songerait également à s’attacher les services de Karim Adeyemi. L’attaquant allemand de 19 ans impressionne du côté du Salzbourg, au point qu’une multitude de clubs seraient à ses trousses, à commencer par le FC Barcelone qui est annoncé comme le grand favori dans ce dossier. Cependant, rien ne serait encore fait.

Le PSG a rencontré le clan Adeyemi