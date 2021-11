Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse mise au point du Barça sur le feuilleton Dembélé !

Publié le 17 novembre 2021 à 22h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé négocierait avec sa direction pour prolonger. Lors de la présentation de Dani Alves, Mateu Alemany a fait un point sur la situation de son numéro 7.

Partira, ne partira pas ? L'avenir d'Ousmane Dembélé serait de plus en plus incertain. En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, le champion du monde français pourrait faire ses valises à l'été 2022 et rejoindre un tout nouveau club librement et gratuitement. Pour éviter ce terrible scénario, le club emmené par Xavi ferait tout son possible pour le prolonger. Toutefois, comme l'a indiqué Mateu Alemany, le dossier Ousmane Dembélé est plus qu'épineux.

«Nous espérons que nous serons bientôt en mesure d'annoncer d'autres renouvellements»