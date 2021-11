Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Newcastle a tenté un coup audacieux au Barça !

Publié le 20 novembre 2021 à 5h30 par Th.B.

Passé sous pavillon saoudien au début du mois d’octobre, Newcastle aurait approché Marc-André Ter Stegen afin qu’il vienne garder les buts des Magpies, en vain puisque le portier du FC Barcelone aurait repoussé les avances du club anglais.

Depuis le 7 octobre dernier, Newcastle est le club le plus riche d’Europe, loin devant le PSG et Manchester City grâce au rachat du fonds d’investissement public saoudien. De quoi permettre à la presse de s’enflammer et d’annoncer les plus grands noms du football européen du côté de Newcastle. À Barcelone, Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho font partie des cibles des Magpies soulignées par certains médias. Mais ils ne seraient pas les seuls.

Ter Stegen aurait recalé Newcastle