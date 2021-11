Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt prépare la vente de l'OM !

Publié le 20 novembre 2021 à 3h45 par A.M.

Malgré ses nombreux démentis, Frank McCourt aurait bel et bien un plan pour vendre l'OM.

La vente de l'Olympique de Marseille va-t-elle connaître un nouveau rebondissement ? En effet, alors Frank McCourt ne cesse de démentir qu'il est sur le départ, Thibaud Vézirian répète quant à lui que l'OM sera prochainement vendu à des Saoudiens. Une information erronée selon Romain Molina. « Les saoudiens à l’OM ? Non, ils n’ont jamais été là. Et encore moins Walid Bin Talal. Qu’il paie déjà ce qu’il doit au Prince héritier d'Arabie Saoudite. Ça me fait rire les gens qui parlent de lui. Et j’ai aucune idée de ce qu’il va se passer à l’OM », assure le journaliste avant d'apporter certaines précisions.

McCourt a un plan