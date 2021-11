Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli annonce déjà la couleur pour cet hiver !

Publié le 19 novembre 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli s'est prononcé sur ses ambitions pour le mercato d'hiver et ne cache pas qu'il attend des renforts. Pablo Longoria est prévenu.

Pour son premier mercato estival à la tête de l'OM, Jorge Sampaoli a été gâté. En effet, pas moins de 11 joueurs sont arrivés à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Et pourtant, en fin de mercato, l'entraîneur de l'OM réclamait encore des joueurs. « On veut 20 joueurs et trois gardiens. Il nous manque quatre ou cinq options, pour être bon sur les deux tableaux, il y a cette pandémie et pas autant d'argent que précédemment. On travaille pour former cet effectif. On a du former de zéro et ça prend du temps. On pensait le faire avant le début de la Ligue 1, mais on n’a pas pu et on a une concurrence sur le marché aussi », confiait-il le 26 août et après cette déclaration, seul Amine Harit est arrivé. Pablo Longoria n'a pas réussi à vendre et n'a donc pas pu investir plus dans les derniers jours du mercato. Et malgré un début de saison globalement réussi, Jorge Sampaoli souhaite donc voir des joueurs débarquer durant le mercato d'hiver.

Sampaoli veut des renforts