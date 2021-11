Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli réclame des renforts colossaux à McCourt et Longoria !

Publié le 19 novembre 2021 à 14h10 par A.M.

A quelques semaines du débuts du mercato d'hiver, Jorge Sampaoli réclame déjà des renforts. L'entraîneur de l'OM veut plus de joueurs d'expérience dans son effectif.

Cet été, l'Olympique de Marseille s'est massivement renforcé avec l'arrivée de 11 joueurs, plusieurs sont également partis. Par conséquent, bien que Jorge Sampaoli soit content de son effectif, l'entraîneur de l'OM estime qu'il manque malgré tout des joueurs d'expérience capables d'encadrer les jeunes. C'est la raison pour laquelle le technicien argentin a clairement interpellé Pablo Longoria et Frank McCourt pour le mercato d'hiver qui ouvrira ses portes le 1er janvier.

«On demande à Pablo et Frank de faire venir des joueurs confirmés»