Mercato - Barcelone : Xavi, Koeman... Le vestiaire se prononce sur le gros changement !

Publié le 19 novembre 2021 à 13h30 par La rédaction

Après avoir vécu le début de la saison avec Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone, Eric Garcia se retrouve désormais sous les ordres de Xavi. Si le défenseur central est redevable envers le Néerlandais, le joueur de 20 ans ne cache pas son enthousiasme à l'idée d'évoluer au sein de l'équipe de l'ancien milieu de terrain barcelonais.

Lors du dernier mercato estival, Eric Garcia s'est librement engagé jusqu'en 2026 avec le FC Barcelone après l'expiration de son contrat avec Manchester City. Un retour aux sources pour l'Espagnol, puisque ce dernier a effectué la majorité de sa formation au sein de la Masia. À son arrivée en Catalogne, Eric Garcia a rapidement enchaîné les titularisations sous les ordres de Ronald Koeman. Seulement voilà, le Néerlandais n'est plus l'entraîneur du Barça depuis son éviction survenue le 28 octobre dernier à la suite des mauvais résultats du club culé. Depuis, c'est la légende Xavi qui a pris place sur le banc catalan. Un recrutement très apprécié par Eric Garcia, mais qui n'oublie pas pour autant Ronald Koeman...

« Je pense que Ronald doit être remercié pour tout ce qu'il a fait »

Dans un entretien pour le quotidien catalan Sport , Eric Garcia a tenu à exprimer son soutien envers Ronald Koeman malgré le limogeage du technicien néerlandais : « Parfois, pour x raisons, les choses ne fonctionnent pas, mais je pense que Ronald doit être remercié pour tout ce qu'il a fait. Cela m'a beaucoup aidé personnellement depuis le début et je ne peux que le remercier. Au final le changement se faisant avec Xavi, avec cette mentalité qui accroche beaucoup le joueur, c'est positif. » Alors que Xavi n'a toujours pas dirigé le moindre match officiel à la tête du Barça, Eric Garcia semble toutefois être déjà totalement conquis par la légende des Blaugrana ...

« Il est clair qu'en ce moment Xavi est la bonne personne pour être ici »