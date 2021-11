Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tendance est claire dans le feuilleton Dembélé !

Publié le 19 novembre 2021 à 13h10 par H.G.

Alors que le contrat d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone expirera en fin de saison, les négations pour sa prolongation iraient dans la bonne direction.

Arrivé au FC Barcelone en 2017, Ousmane Dembélé n’est maintenant plus qu’à quelques mois de la fin de son contrat dans la mesure où celui-ci expirera le 30 juin. Ainsi, afin d’éviter un départ libre et pour conserver l’un de ses seuls joueurs techniques et rapides sur les ailes, le Barça entend parvenir à le convaincre de parapher un nouvel engagement en diminuant son salaire. Des négociations auraient donc lieu en ce sens depuis un petit moment, et celles-ci seraient positives si l’on en croit les derniers échos provenus du dossier.

Les choses avancent bien pour la prolongation d’Ousmane Dembélé

En effet, sur son compte Twitter, Matteo Moretto explique que les discussions pour la prolongation d’Ousmane Dembélé avancent positivement. Tout irait dans le bon sens et serait proche d’aboutir, mais un accord n’aurait pas encore été trouvé. Néanmoins, si le FC Barcelone ambitionnait de boucler le dossier mi-novembre, il semble clair que ce délai ne sera pas respecté désormais. Affaire à suivre au cours des jours à venir donc…