Mercato - Barcelone : Xavi menacé par Tuchel pour ce crack ? La réponse !

Publié le 19 novembre 2021 à 8h30 par H.G. mis à jour le 19 novembre 2021 à 9h02

Alors qu’il a été annoncé que Chelsea serait prêt à s’attaquer au dossier Gavi, ces informations parues de l’autre côté de la Manche n’inquiéteraient pas le FC Barcelone en l’état.

Véritable révélation de ce début de saison du FC Barcelone, Gavi a naturellement attiré les regards de plusieurs grandes écuries européennes. Et si l’on en croit les dernières révélations de la presse anglaise, c’est Chelsea qui aurait le béguin pour lui. Le club londonien serait prêt à débourser les 50 M€ de sa clause libératoire pour s’attacher ses services, clause que le Barça souhaite revoir à la hausse au plus vite en prolongeant sa jeune pépite âgée de 17 ans dont le contrat expire en 2023. Mais si l’on pourrait penser que les Blaugrana peuvent s’inquiéter de cet intérêt du club entrainé par Thomas Tuchel, il n’en serait rien en réalité.

Le Barça avance pour la prolongation de Gavi

En effet, Fabrizio Romano explique sur son compte Twitter que le FC Barcelone ne se préoccuperait pas des rumeurs au sujet d’un intérêt de Chelsea pour Gavi. En effet, pendant ce temps, le club catalan avancerait bien dans les discussions visant à prolonger le contrat de son joueur prochainement. En ce sens, un nouvel engagement de cinq ans serait sur la table pour le jeune milieu qui serait en pleine négociation. Reste maintenant à savoir si Chelsea peut avoir une réelle marge de manœuvre dans ce contexte ou s’il est déjà trop tard.