Mercato - PSG : Vers un incroyable retour de Messi au Barça ? La réponse !

Publié le 19 novembre 2021 à 12h45 par A.M.

Bien que Joan Laporta continue d'afficher sa volonté de rapatrier Lionel Messi, dans les faits, cette opération semble très improbable.

Cet été, Joan Laporta a vécu un début de mandat très compliqué à la présidence du FC Barcelone. Et pour cause, il a été contraint de laisser filer Lionel Messi qui s'est engagé avec le PSG pour deux saisons, et une supplémentaire en option. Malgré tout, Joan Laporta continue de croire à un retour de La Pulga . « Je ne l'exclus pas. C'est ce qui s'est passé avec Dani, qui a déjà déclaré que l'âge n'était qu'un chiffre et qui a également consenti un effort financier important. Vous parlez de deux joueurs spectaculaires, Leo et Andrés (...) Dans la vie, on ne sait jamais », confiait le président catalan lors de la présentation de Daniel Alves. Une annonce qui a été largement commentée.

Le retour de Messi «frise l'impossible»