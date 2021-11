Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi se fait allumer à Barcelone…

Publié le 19 novembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Proche du président du FC Barcelone Joan Laporta dont il a été un grand soutien pendant sa campagne, José Elias n’a pas manqué de tacler Lionel Messi et regrette même qu’il n’ait pas rejoint le PSG un an plus tôt.

Quatre ans après avoir réussi à déloger Neymar du FC Barcelone pour un transfert record de 222M€, le PSG a réalisé un autre coup légendaire l’été dernier avec l’arrivée de Lionel Messi, qui était arrivé au terme de son contrat avec le Barça. Un départ qui a suscité de grands regrets chez la plupart des socios catalans, mais dans un entretien accordé à la Soltana, un soutien proche de Joan Laporta a sèchement taclé Messi.

« Messi était trop vieux pour le Barça »