Mercato - OM : La sortie troublante de Benedetto sur son avenir…

Publié le 19 novembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il n’entrait plus du tout dans les plans de l’OM, Dario Benedetto a été prêté avec option d’achat à Elche durant le dernier mercato. Et le buteur argentin, s’il ne semble pas envisager de retour en France, entend néanmoins s’y retrouver sur le plan financier.

Avec le recrutement d’Arkadiusz Milik en janvier dernier, Dario Benedetto a été relégué au second plan à l’OM, et c’est donc tout logiquement que le buteur argentin a quitté le club phocéen lors du mercato estival 2021. Prêté du côté d’Elche avec une option d’achat estimée à 4M€, Benedetto a évoqué son avenir jeudi dans un entretien accordé à AS, et l’ex-numéro 9 de l’OM a expliqué qu’il faudrait que le club espagnol fasse un effort financier pour le satisfaire.

« Il faut aussi regarder les chiffres avec mon contrat à l’OM »