Mercato - PSG : Une star du vestiaire voulait claquer la porte cet été !

Publié le 19 novembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma durant le mercato estival, le statut de Keylor Navas a été fragilisé au PSG. Et le gardien costaricien a d’ailleurs envisagé de claquer la porte après ce recrutement…

Interrogé mercredi au micro de TMW sur la concurrence acharnée entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma au PSG cette saison, Mino Raiola faisait une annonce relativement troublante sur le futur du gardien costaricien : « Je ne sais pas si c'est devenu un problème, je pense que tout le monde sait comment cette histoire va se terminer. Et ça se terminera bien pour Gianluigi. Il faut un peu de patience », a indiqué l’agent de Donnarumma, sous-entendant assez clairement que Navas finirait par être définitivement relégué au second plan au PSG. Et l’ancien portier du Real Madrid l’avait vu venir.

Navas a songé à partir

En effet, à en croire les révélations de la Gazzetta dello Sport jeudi, en apprenant l’arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG cet été, Keylor Navas aurait songé à partir alors qu’il venait de prolonger son contrat jusqu’en 2024 quelques mois auparavant avec le club de la capitale. Le discours de Mauricio Pochettino l’aurait finalement convaincu de rester, et reste à savoir combien de temps Navas tiendra dans cette situation concurrentielle au PSG.