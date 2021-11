Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme sortie sur le retour de Dani Alves au Barça !

Publié le 18 novembre 2021

Pour renforcer son effectif, Xavi a décidé de rapatrier un autre ancien de la maison Barça : Dani Alves. Interrogé sur le retour du défenseur brésilien, Oscar Mingueza s'est totalement enflammé.

De retour au Barça pour prendre la succession de Ronald Koeman, Xavi a déjà enregistré sa première recrue. Et il s'agit d'un visage déjà bien connu du FC Barcelone, à savoir Dani Alves. Sans contrat depuis son départ de Sao Paulo, l'ancien défenseur du PSG retrouve donc le Barça librement et gratuitement. Une nouvelle qui comble de joie Oscar Mingueza. Lors d'un entretien accordé à TV3 , le joueur formé au FC Barcelone a fait part de son immense joie de pouvoir évoluer aux côtés de Dani Alves.

«Il a apporté une atmosphère incroyable au vestiaire»