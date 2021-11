Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse annonce de cette recrue estivale sur son avenir !

Publié le 19 novembre 2021 à 12h00 par La rédaction

Alors qu'il a rejoint librement le FC Barcelone lors du dernier mercato estival, Eric Garcia pourrait s'inscrire dans la durée au sein de la défense catalane.

À seulement 20 ans, Eric Garcia a déjà de grandes ambitions avec le FC Barcelone. Le défenseur central, formé à la Masia, a effectué son retour librement au Barça lors du dernier mercato estival. L'Espagnol était en effet en fin de contrat avec Manchester City. Ainsi, Eric Garcia a signé un bail jusqu'en 2026 avec le club culé. Et malgré des débuts mitigés sous le maillot blaugrana cette saison, l'international espagnol (14 sélections) n'écarte pas la possibilité de devenir un leader du vestiaire barcelonais à l'avenir.

« Si je finis par jouer ce rôle, nous verrons »