Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo dans ce dossier colossal !

Publié le 19 novembre 2021 à 7h45 par A.D.

Pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé, Leonardo penserait à boucler un coup à 0€ avec Lorenzo Insigne à l'été 2022. Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait se frotter à l'Atlético de Madrid, West Ham, Newcastle et Toronto pour l'attaquant du Napoli. Et pour ne pas arranger les affaires parisiennes, Lorenzo Insigne ne voudrait pas quitter l'Italie.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici là. Conscient de la situation, Leonardo a déjà tout prévu en cas de départ de son numéro 7. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG envisage de se jeter sur Erling Haaland ou Robert Lewandowski pour remplacer potentiellement Kylian Mbappé. Et en cas d'échec avec ces deux buteurs de Bundesliga, Leonardo pourrait se tourner vers Lorenzo Insigne, engagé jusqu'au 30 juin avec le Napoli. Toutefois, le PSG serait en ballotage défavorable sur ce dossier.

Direction l'Inter pour Lorenzo Insigne en cas de départ ?