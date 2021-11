Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur annoncé de Mbappé a déjà pris sa décision !

Publié le 18 novembre 2021 à 22h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Naples, Lorenzo Insigne serait dans le collimateur du PSG. Toutefois, l'attaquant italien privilégierait toujours de prolonger avec les Azzurri, même s'il serait encore loin d'avoir trouvé un accord avec sa direction.

Après avoir recruté Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum pour 0€, Leonardo voudrait en faire de même avec Lorenzo Insigne. Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG librement et gratuitement le 1er juillet, le directeur sportif du PSG songerait à récupérer l'attaquant du Napoli librement et gratuitement pour compenser son possible départ. Toutefois, Lorenzo Insigne pourrait faire faux bond au club parisien.

Lorenzo Insigne n'aurait d'yeux que pour le Napoli