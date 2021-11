Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une grande nouvelle dans ce dossier XXL !

Publié le 16 novembre 2021 à 1h45 par D.M.

Annoncé dans le viseur du PSG, Lorenzo Insigne n'aurait toujours pas trouvé d'accord avec le Napoli, malgré la volonté d'Aurelio de Laurentiis de boucler ce dossier.

Un attaquant pourrait débarquer au PSG lors du prochain mercato estival. En effet, Kylian Mbappé et Mauro Icardi ont des envies d’ailleurs et pourraient vite être remplacés. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, la priorité se nomme Erling Haaland (Borussia Dortmund). Mais à en croire la presse italienne, le PSG lorgnerait aussi sur Lorenzo Insigne, sous contrat jusqu’en juin avec le Napoli et qui ne parvient pas à prolonger son bail. « Il est en fin de contrat en juin 2022. Naples nous a proposé un nouveau contrat avec un salaire en baisse de 50% et Lorenzo a été surpris par cette proposition. Nous sommes en pourparlers et nous verrons » a lâché son agent Vincenzo Pisacane.

Le Napoli s'active en coulisses, mais...