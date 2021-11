Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça affiche une certitude dans le feuilleton Dembélé !

Publié le 16 novembre 2021 à 0h30 par H.G.

Alors que le contrat d’Ousmane Dembélé arrivera à expiration le 30 juin prochain, le FC Barcelone serait confiant quant à ses chances de boucler sa prolongation.

Arrivé au FC Barcelone en 2017, Ousmane Dembélé n’est maintenant plus qu’à quelques mois de la fin de son contrat dans la mesure où celui-ci expirera le 30 juin prochain. Ainsi, à partir du 1er janvier prochain, l’international français sera libre de discuter et de signer avec le club de son choix en vue de l’été 2022. Toutefois, le Barça ne compte pas laisser cela arriver et souhaiterait donc convaincre son international français de parapher un nouveau bail.

Le salaire d’Ousmane Dembélé sera revu à la baisse