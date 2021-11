Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de théâtre pour cette piste de Xavi !

Publié le 15 novembre 2021 à 23h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone aurait des vues sur Denis Zakaria, la Juventus serait susceptible de jouer un sale tour au club culé avec l’international suisse. Explications.

« Il veut un gros contrat avec un gros club. Un transfert en janvier ? Je ne l'exclus pas ». Voici le message lourd de sens que Max Eberl, directeur sportif du Borussia Mönchengladbach, a fait passer à Gladbach Live ces dernières heures. De bon augure donc pour le FC Barcelone qui semble être à la recherche d’un milieu de terrain pour le mercato hivernal. D’autant plus que selon la Gazzetta dello Sport, le rêve de Denis Zakaria serait d’arborer la tunique du FC Barcelone alors qu’en parallèle, son contrat à Mönchengladbach arrivera à expiration à la fin de la saison.

La Juventus évaluerait l’option Zakaria…