Mercato - Barcelone : Terrible nouvelle pour Xavi avec cette cible hivernale !

Publié le 15 novembre 2021 à 20h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Denis Zakaria serait suivi de près par le FC Barcelone, la Juventus et l'AS Rome. Si le Barça resterait son rêve, le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach préférerait actuellement l'offre turinoise.

Très performant sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach, Denis Zakaria aurait séduit le Barça de Xavi. D'autant qu'il sera en fin de contrat le 30 juin. Et alors que le milieu de terrain suisse pourrait quitter son club librement et gratuitement en 2022, deux autres écuries européennes seraient en embuscade. En effet, Denis Zakaria aurait la cote en Italie du côté de la Juventus et de l'AS Rome.

Denis Zakaria rêve du Barça, mais...