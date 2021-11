Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta déjà en danger pour cette piste à 12M€ ?

Publié le 15 novembre 2021 à 20h00 par La rédaction

En quête de renforts, le FC Barcelone surveillerait quelques joueurs sur le marché des transferts. Le club catalan s'intéresserait à Jesse Lingard. Mais une formation de Premier League pourrait devancer le Barça dans le dossier du joueur de Manchester United.

En difficulté depuis le début de saison, le FC Barcelone voudrait apporter du renfort à son effectif. Pour son entrejeu, le club catalan pourrait aller piocher du côté de Manchester United. Donny van de Beek et Jesse Lingard sont régulièrement annoncés sur le départ et le Barça serait intéressé par les deux joueurs. Les Red Devils auraient d’ailleurs fixé leur prix pour l’international anglais. Le club mancunien réclamerait environ 12M€ pour se séparer du joueur de 28 ans en fin de contrat en juin prochain. Mais le FC Barcelone ne serait pas seul sur le dossier et pourrait rapidement se retrouver en danger.

West Ham prêt à payer le montant réclamé par Manchester United