Mercato : Le Real Madrid peut faire une croix sur un joli coup pour Eden Hazard !

Publié le 19 novembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Bien que Newcastle ne semble pas être contre le fait de lancer une offensive pour Eden Hazard qui est en difficulté au Real Madrid, le nouvel entraîneur de Magpies ne partagerait pas cette position.

Après un peu plus de deux saisons ponctuées de blessures et d’indisponibilités, Eden Hazard ne semble d’une part ne plus faire l’unanimité au sein de la direction du Real Madrid, semblant être ouverte à un départ de son numéro 7, et surtout aux yeux de Carlo Ancelotti. L’entraîneur du Real Madrid a ouvertement avoué lui préférer d’autres joueurs à son poste ces derniers temps. De quoi ouvrir la porte à un retour en Premier League où il a brillé à Chelsea pendant sept saisons. Annoncé du côté de Newcastle United, qui est passé sous pavillon saoudien en octobre, Eden Hazard ne devrait pas disposer d’une opportunité avec les Magpies .

L’entraîneur de Newcastle ne veut pas d’Hazard