Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut tenter un joueur du FC Barcelone !

Publié le 19 novembre 2021 à 9h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé comme étant en quête de renforts en défense, le club de la capitale ciblerait dans cette optique un joueur du FC Barcelone.

Le Paris Saint-Germain ambitionne visiblement de renforcer sa défense centrale une fois de plus. En effet, malgré les présences de Marquinhos, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos, Thilo Kehrer et Abdou Diallo, le club de la capitale a récemment été annoncé sur les traces d’Antonio Rüdiger, lui dont le contrat à Chelsea arrivera à expiration le 30 juin prochain. Mais le défenseur allemand n’est pas le seul cité puisque le nom de Diego Almeida a lui-aussi été évoqué. Et cette piste semble se confirmer pour le PSG.

Le PSG se penche sur Diego Almeida

En effet, Matteo Moretto confirme sur son compte Twitter que le joueur de 17 ans évoluant au sein de l’équipe U19 du FC Barcelone plait bien au PSG. Reste maintenant à savoir si cet intérêt se matérialisera prochainement par une offensive parisienne visant à le recruter, de la même manière qu’il avait arraché Xavi Simons au club catalan en 2019. Pour rappel, Diego Almeida est sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Barça. À suivre…