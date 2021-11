Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas, concurrence... L'énorme sortie de Pochettino sur l'arrivée de Donnarumma !

Publié le 19 novembre 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG s'est attaché les services de Gianluigi Donnarumma dont le contrat à l'AC Milan. Une très belle affaire sur le papier mais qui pose des problèmes compte tenu du fait que Keylor Navas brille dans les buts parisiens depuis deux saisons. Cependant, Mauricio Pochettino se réjouit de la concurrence entre ses portiers.

Durant le mercato estival, le PSG n'a pas chômé, se renforçant de manière importante... notamment dans les buts. En effet, Leonardo a sauté sur l'occasion qui s'est présenté avec Gianluigi Donnarumma, qui n'a pas trouvé d'accord pour prolonger son contrat à l'AC Milan. Par conséquent, le club de la capitale a obtenu la signature du meilleur joueur de l'Euro sans débourser la moindre indemnité de transfert. Un choix qui a fait débat puisque le PSG possédait déjà dans ses rangs un gardien d'envergure internationale avec Keylor Navas. Arrivé en 2019, le Costaricien sortait de deux magnifiques saisons à Paris qui lui ont même permis d'étendre son bail jusqu'en 2024. Par conséquent, Mauricio Pochettino doit gérer un effectif avec deux des meilleurs gardiens du monde. Et alors que cette mission semblait vouée à l'échec, le technicien argentin semble avoir trouvé la bonne formule en partageant le temps de jeu entre ses deux portiers. Pour le moment cela fonctionne puisque Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas sont très performants.

Pochettino a trouvé «la meilleure solution»