Mercato - PSG : La grosse révélation de Pochettino sur les approches du Qatar !

Publié le 19 novembre 2021 à 10h15 par A.M.

Recruté par le PSG en janvier dernier afin de remplacer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino assure que c'était la première fois que le club de la capitale lui faisait une offre.

Voilà quasiment un an que Mauricio Pochettino a fait son retour au PSG après y avoir évolué en tant que joueur entre janvier 2001 et juin 2003. Au début du mois de janvier, le technicien argentin a ainsi été nommé sur le banc parisien afin de remplacer Thomas Tuchel, démis de ses fonctions à Noël. Le retour à Paris de Mauricio Pochettino a suscité de grandes attentes compte tenu de ce qu'il avait réussi à mettre en place à Tottenham notamment. Et malgré son statut d'ancien joueur du PSG, le natif de Murphy assure que c'était la première fois que le club parisien le contactait.

Pochettino n'avait jamais été approché par le PSG