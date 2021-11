Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria et Sampaoli ont négocié un transfert très tendu…

Publié le 19 novembre 2021 à 11h30 par G.d.S.S.

Fortement désiré par Jorge Sampaoli étant donné qu’il avait réalisé un passage de six mois en prêt très concluant la saison passée à l’OM, Pol Lirola a fait l’objet d’un long feuilleton tout au long du mercato estival. Et la Fiorentina semble avoir donné de sérieux maux de tête à Pablo Longoria au cours des négociations…

À son arrivée sous la forme d’un prêt avec option d’achat à l’OM en janvier dernier, Pol Lirola (24 ans) n’imaginait probablement pas vivre une telle histoire avec le club phocéen. Fort de ce premier passage convaincant de six mois sous les ordres de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a donc rapidement décidé, au début de l’été, de négocier un transfert définitif de Lirola avec la Fiorentina. Des discussions qui se sont éternisées pendant de très longues semaines, et dans un entretien accordé à La Provence ce vendredi, Lirola lâche ses vérités à ce sujet.

« Les dirigeants de la Fio ne se sont pas bien comportés avec l’OM »

Le latéral droit espagnol de l’OM raconte la pénibilité de sa situation pendant que Longoria négociait avec la Fiorentina : « Cette saison, ça a été long pour signer et donc difficile mentalement et physiquement. L’important c’est que je sois installé et que je sois là pour plusieurs années. Je reste serein, tout va aller de mieux en mieux (…) La vérité, c’est que je ne savais pas si je pourrais revenir parce que les jours passaient et que le transfert ne se faisait pas. Mais Pablo me disait de rester tranquille et m’avait assuré que je reviendrais. En fin de saison dernière, je pensais que le transfert allait se faire très vite, comme Leonardo Balerdi d’ailleurs. J’avoue que j’ai eu des moment d’énervement. C’est le football, il y a parfois des négociations difficultés entre les clubs, ce que j’entends, même si j’ai cru comprendre que les dirigeants de la Fio ne se sont pas très bien comportés avec l’OM », indique Lirola.

