Mercato - OM : Nouvelle annonce retentissante de Payet sur son avenir !

Publié le 19 novembre 2021 à 15h10 par G.d.S.S.

Du haut de ses 34 ans, Dimitri Payet reste un titulaire indiscutable à l’OM, et le numéro 10 tricolore assure qu’il est encore loin de la retraite.

Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2024 avec l’OM, Dimitri Payet (34 ans) envisage-t-il de prendre prochainement sa retraite ? L’international français, qui fait toujours figure de titulaire indiscutable dans le onze de Jorge Sampaoli, réalise un début de saison convaincant avec le club phocéen (6 buts, 4 passes décisives en Ligue 1). Interrogé en conférence de presse ce vendredi Payet a affiché un discours rassurant concernant son avenir à l’OM.

« Je me sens loin de la retraite »