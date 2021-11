Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sans l'Arabie Saoudite, Frank McCourt sait comment vendre l'OM !

Publié le 19 novembre 2021 à 14h30 par Arthur Montagne

Malgré les nombreux démentis de Frank McCourt, le Bostonien aurait toujours l'intention de vendre l'OM. Mais l'Arabie Saoudite ne devrait succéder à l'homme d'affaires américain.

La vente de l'Olympique de Marseille continue de tenir en haleine les fans phocéens. Et pour cause, les rumeurs sont nombreuses dans ce dossier et essentiellement entretenues par Thibaud Vézirian. Le journaliste indépendant assure depuis le début de l'année que l'OM sera vendu à Al-Walid bin Talal et confirmait encore ses informations il y a quelques jours : « J’ai les preuves, j’ai des virements, des contrats, mes sources ne m’ont pas menti, j’ai des confirmations toutes les semaines. Des sources de très très haut niveau, haut fonctionnaire, avocats. Je n’ai aucun souci de ce côté là. je n’ai pas de date à donner mais vous pouvez dormir tranquille… » Et pourtant, les démentis s'enchaînent. Frank McCourt lui-même répétait au micro de France 24 que « le club n’est pas à vendre . » De son côté, le journaliste anglais Ben Jacobs affirmait que « le PIF n'a jamais sérieusement envisagé de racheter Marseille malgré les rumeurs de longue date qui disent le contraire . » Difficile donc d'y voir clair dans ce dossier.

Le plan de McCourt