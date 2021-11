Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce dans ce dossier chaud de Laporta !

Publié le 19 novembre 2021 à 22h30 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que le FC Barcelone ambitionne de prolonger le contrat de Gavi, cela devrait bel et bien se produire si l’on en croit les derniers échos parus dans la presse.

Après avoir prolongé les contrats de Pedri et d’Ansu Fati, le FC Barcelone entend en faire de même avec Gavi. Âgé de 17 ans, le milieu espagnol engagé jusqu’en 2023 s’est imposé comme la grande révélation de ce début de saison côté Barça, et c’est donc tout naturellement que le club catalan aimerait s’assurer ses services sur le long terme tout en revoyant à la hausse sa clause libératoire fixée à seulement 50 M€ à l’heure actuelle. Et visiblement, cela pourrait bientôt se concrétiser.

La prolongation de Gavi est en bonne voie !