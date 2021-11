Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Haaland !

Publié le 19 novembre 2021 à 22h45 par A.C.

La clause de départ d’Erling Haaland, qui s’activerait vraisemblablement à partir de juin prochain, pourrait bien être plus élevée que prévue.

Le prochain mercato estival pourrait être celui d‘Erling Haaland. Le prodige du Borussia Dortmund a tapé dans l’œil des plus grands clubs au monde, avec notamment l’intérêt du Paris Saint-Germain que nous vous avons révélé sur le10sport.com. Des sommes astronomiques sont déjà évoquées pour le transfert du Norvégien... qui pourrait toutefois être vendu pour une somme dérisoire ! Plusieurs sources évoquent l’existence d’une clause de départ de 75M€, qui devrait s’activer à partir de juin prochain et qui pourrait donc faciliter son départ de Dortmund.

De 75 à 90M€ pour Erling Haaland