Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat en or promis à Haaland ?

Publié le 19 novembre 2021 à 20h45 par A.C.

Éblouissant avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland intéresse le Paris Saint-Germain, mais également le Real Madrid... qui semble déjà être passé à l’action.

Cet été, le Borussia Dortmund a réussi à retenir Erling Haaland, mais la tâche s’annonce impossible pour le prochain mercato. Surtout que le Norvégien pourra compter sur une clause de départ fixée à 75M€, un prix dérisoire pour un joueur de son talent. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain est sur le coup, mais ces dernières semaines le Real Madrid semble avancer à pas de géant. D’après les informations de AS , l’entourage d’Haaland pousserait pour la destination madrilène, souhaitant vraisemblablement s’installer durablement en Espagne.

Pérez veut doubler le salaire d’Haaland