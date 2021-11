Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est grande ouverte pour le successeur de Mbappé !

Publié le 19 novembre 2021 à 17h15 par D.M.

Président du Red Bull Salzbourg, Harald Lürzer a laissé entendre que Karim Adeyemi devrait quitter l'Autriche à la fin de la saison pour rejoindre un grand club européen. Son agent se serait déjà entretenu avec de nombreux dirigeants.

Le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid à la fin de la saison est plus que probable. L’international français n’a pas caché son envie de quitter le PSG lors du dernier mercato estival et les négociations pour une prolongation sont à l’arrêt. Son départ devra être comblé et plusieurs pistes ont déjà été activées par les dirigeants parisiens. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, les pistes Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Erling Haaland (Borussia Dortmund) sont actives. Par ailleurs, le PSG courtiserait Karim Adeyemi, jeune joueur du Red Bull Salzbourg dans le viseur des plus grandes équipes européennes.

Salzbourg confirme le départ d'Adeyemi à la fin de la saison