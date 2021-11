Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt a un plan... pour vendre l'OM !

Publié le 19 novembre 2021 à 17h10 par A.M.

Malgré les nombreux démentis, Frank McCourt aurait bien l'intention de vendre l'OM, mais pas à n'importe quel prix. C'est la raison pour laquelle le Bostonien a un plan clair.

Depuis plus d'un an, la vente de l'OM fait grandement parler. Et pour cause, entre le duo composé par Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal, et les rumeurs entourant Al-Walid bin Talal, les rumeurs vont bon train, mais Frank McCourt ne change pas de disque et répète sans cesse qu'il n'a aucune intention de vendre. Toutefois, l'homme d'affaires américain aurait en réalité un plan très précis. Selon Romain Molina, le Bostonien envisagerait de qualifier l'OM pour la Ligue des Champions afin de valoriser le club et donc le rendre attractif pour des investisseurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Frank McCourt a décidé de réinvestir lors du précédent mercato estival, comme l'explique le journaliste.

McCourt veut envoyer l'OM en Ligue des Champions