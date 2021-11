Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arabie Saoudite, Bin Talal... Cette nouvelle bombe sur la vente de l'OM !

Publié le 19 novembre 2021 à 12h10 par A.M.

Malgré les nombreuses rumeurs entourant la vente de l'OM, l'Arabie Saoudite ne serait pas dans le coup pour le rachat du club phocéen.

Depuis de nombreux mois, les rumeurs s'enchaînent concernant la vente de l'OM à l'Arabie Saoudite. Dans une premier temps, Thibaud Vézirian a révélé qu'Al-Walid bin Talal était proche de racheter le club phocéen. Une rumeur fermement démentie par Frank McCourt et qui n'a trouvé que peu d'échos. Cependant, avec le rachat de Newcastle par le Fonds Public d'Investissement, l'hypothèse que l'OM fasse partie des clubs satellites prochainement repris par le PIF, à l'image du City Group, a circulé. Cependant, Romain Molina jette un froid sur ce dossier.

«Les Saoudiens n’ont jamais été là»