Mercato - PSG : Après l'arrivée de Messi, Pochettino envoie un gros message... sur son avenir !

Publié le 19 novembre 2021 à 11h15 par A.M.

Alors que le PSG a attiré Lionel Messi cet été, Mauricio Pochettino est conscient de la pression qui pèse sur ses épaules et de l'influence que cette arrivée pourrait avoir sur son avenir.

Cet été, le PSG a réalisé un mercato sensationnel ponctué par une opération qui semblait irréalisable il y a encore quelques mois : l'arrivée de Lionel Messi. Au mois d'août, le FC Barcelone a officialisé son incapacité à prolonger le contrat de l'international argentin qui s'est donc retrouvé libre sur le marché. Et le PSG faisait partie des très rares clubs à pouvoir se positionner sur son recrutement. Très rapidement, l'affaire a été bouclée et Lionel Messi s'est engagé pour deux saisons, et une supplémentaire en option. Une incroyable nouvelle pour le PSG, mais également une pression supplémentaire pour Mauricio Pochettino, conscient qu'il est attendu au tournant avec un tel effectif.

«Si on échoue, vous connaissez la suite»