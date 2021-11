Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça fait le forcing pour le retour de Messi !

Publié le 19 novembre 2021 à 3h45 par A.M.

De retour au FC Barcelone, Daniel Alves aimerait que Lionel Messi l'imite prochainement en revenant un Catalogne. Un souhait partagé par Joan Laporta.

Cinq ans après son départ, Daniel Alves a fait son grand retour au FC Barcelone, et il a immédiatement lancé un appel du pied à Lionel Messi : « Si vous me donnez quelques heures, je vais le chercher. C'est le plus grand que j’ai jamais vu et que j'ai eu comme coéquipier. Ce serait formidable de le revoir ici. Malheureusement, il ne peut pas être ici. Il sait que je l'aime beaucoup, lui et sa famille, et que je lui souhaite le meilleur, mais nous sommes dans un nouveau processus. J’encourage tous les anciens joueurs à revenir car il n’y a rien de comparable . » Un retour qui ne serait pas pour déplaire non plus à Joan Laporta.

Laporta et Alves interpelle Messi