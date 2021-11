Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... Une catastrophe à 200M€ pour le Qatar !

Publié le 19 novembre 2021 à 18h45 par A.C.

Cet été, le Paris Saint-Germain aurait pu toucher un petit pactole avec la vente de Kylian Mbappé, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois.

En toute fin du mercato estival, le Real Madrid a décidé de bouger pour Kylian Mbappé et aurait apparemment formulé entre deux et trois offres, en fonction des sources. Le Paris Saint-Germain s’est toutefois montré inflexible, retenant donc la star française... qui s’approche toutefois dangereusement de la fin de son contrat ! D’ailleurs, Florentino Pérez a fait une sortie assez remarquée sur cet épisode qui l’a opposé au PSG. « Maintenant vous donnez 200 millions et ils ne vous les vendent pas » a déclaré le président du Real Madrid, d’après MARCA . « Il y a une folie de clubs qui appartiennent à des États et qui ne vous vendent pas les joueurs ». Ce montant de 200M€ a depuis été repris par plusieurs médias à travers l’Europe.

Le PSG va s’en mordre les doigts