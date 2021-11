Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Florentino Pérez lâche une bombe à 200M€ sur Kylian Mbappé !

Publié le 18 novembre 2021 à 5h00 par A.M.

De nouveau invité à commenter le feuilleton Mbappé, Florentino Pérez s'agace du fait que le PSG ait refusé l'offre de 200M€ du Real Madrid.

Dans la dernière semaine du mercato, le Real Madrid a fait le forcing pour recruter Kylian Mbappé, qui avait réclamé son départ du PSG cet été comme il l'a lui-même reconnu récemment. Mais le PSG s'est opposé fermement aux offres du club merengue . Florentino Pérez a d'ailleurs confirmé avoir offert 200M€ au PSG pour recruter Kylian Mbappé.

«Maintenant vous donnez 200 millions et ils ne vous les vendent pas»