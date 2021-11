Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Qatar a joué un rôle décisif pour Dani Alves !

Publié le 18 novembre 2021 à 2h45 par La rédaction

Fraichement recruté par le FC Barcelone où il effectue son grand retour plus de cinq ans après son départ, Daniel Alves a indiqué que ce choix avait notamment été motivé par la perspective de jouer la prochaine Coupe du monde au Qatar.

Quelques jours après avoir officialisé la nomination de Xavi au poste d’entraîneur, le FC Barcelone a fait revenir un autre ancien : Dani Alves. Le latéral droit brésilien de 38 ans, qui était libre, vient donc très certainement vivre son ultime challenge avec ce retour au Barça. Mais il entend rester le plus compétitif possible afin de pouvoir disputer la Coupe du monde dans un an, qui se tiendra au Qatar, comme l’a lui-même confié Alves mercredi durant sa conférence de presse de présentation.

Alves est revenu pour aller au Qatar