Mercato - Barcelone : Xavi annonce la couleur avant ses grands débuts !

Publié le 19 novembre 2021 à 17h30 par B.C.

À la veille de son premier match sur le banc du FC Barcelone face à l'Espanyol, Xavi s’est prononcé sur ses débuts et ses ambitions en tant qu’entraîneur du club culé.

Xavi va entamer une nouvelle étape importante de sa carrière ce samedi. Le derby face à l’Espanyol (21:00) marquera en effet les débuts de l’ancienne gloire du Barça sur le banc de touche, une mission qui s’annonce délicate après le début de saison contrasté de son équipe. Le FC Barcelone pointe à la 9e place au classement de la Liga et n’a guère été rassurant du temps de Ronald Koeman. Nommé avant la trêve internationale, Xavi a prévenu lors de ses différentes prises de parole attendre beaucoup de ses joueurs afin de redorer l’image du Barça. Présent face à la presse ce vendredi, Xavi s’est prononcé sur ses premiers jours chez les Blaugrana et ses ambitions pour la suite, dans des propos relayés par Marca .

« Je donnerai tout pour que ça marche »

« Maintenant, c'est à moi de décider. Je pense que nous allons bien nous en sortir. Je donnerai tout ce que j'ai pour que cela arrive. Je donnerai tout pour que ça marche. Nous devons nous donner à 100%. Nous avons une dette envers beaucoup de gens et nous ne pouvons pas échouer. Au moins en termes de valeurs. Alors cela dépend de beaucoup de choses. En termes de valeurs, vous ne pouvez pas échouer. Le public doit être fier de l'équipe même si nous ne gagnons pas », a confié Xavi, dont l’autorité a énormément fait parler en Espagne, où l’on assure que le nouvel entraîneur du FC Barcelone aurait fixé plusieurs règles strictes en interne afin de faire régner la discipline. « Je n'ai pas eu besoin d’être un sergent. C'est plus une question d'ordre que de discipline , estime Xavi. Ça se passe très bien. Nous sommes une famille. On a accordé beaucoup d'importance aux règles et cela n'a pas d'importance. C'est une question d'ordre, il n'y a pas besoin de crier. »

« Je suis moins nerveux que lorsque j'étais footballeur »