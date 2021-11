Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli, Deschamps… Payet envoie des messages forts pour sa fin de carrière !

Publié le 19 novembre 2021 à 15h30 par G.d.S.S.

Toujours aussi indispensable à l’OM et alors qu’il est en train de réaliser une très bonne saison sur le plan personnel, Dimitri Payet continue de se fixer des objectifs élevés pour sa fin de carrière. Et le numéro 10 phocéen n’a pas non plus tiré un trait sur l’équipe de France…

Alors qu’il est l’un des grands symboles de l’ère McCourt à l’OM depuis son retour en janvier 2017 pour 30M€, plus gros transfert de l’histoire du club phocéen, Dimitri Payet (34 ans) reste un élément incontournable du onze de Jorge Sampaoli. Le numéro 10 tricolore, qui a comptabilise 6 buts et 4 passes depuis le début de la saison en Ligue 1, s’est d’ailleurs confié ce vendredi en conférence de presse sur son état de forme : « Je suis dans une période assez intéressante. Ca fait partie des meilleures de ma carrière. Il y a un peu de tout, de l'expérience, le fait aussi de me retrouver au cœur du système en touchant énormément de ballons, ce que j'aime », confie Payet, qui semble très épanoui sous les ordres de Sampaoli à l’OM : « J'essaye de lui rendre la confiance et la seconde jeunesse qu'il m'a données. Il a compris comment je fonctionnais. On ne s'est pas parlé 40 fois, mais ça a suffi pour qu'une confiance s'installe. Il a un caractère chaud, mais il sait ce qu'il veut, il sait comment il veut nous faire jouer ». Et forcément, cette situation dégage une tendance positive pour l’avenir de Payet.

Payet encore loin de la retraite

Le numéro 10 de l’OM a évoqué sa fin de carrière alors que son contrat court jusqu’en juin 2024, et il ne semble pas envisager de raccrocher les crampons : « La notion de plaisir est la plus importante pour moi, mais il faut faire plus attention au corps car on a un rythme de matchs effréné. Je sais que je ne pourrai peut-être pas jouer tous les matchs mais il faut faire le maximum. Il n'y a pas de secret, à part prendre soin de son corps. Tant que je pourrai donner, que je pourrai évoluer à un certain niveau, je n'ai pas envie d'arrêter. J'ai 34 ans, mais je me sens loin de la fin de ma carrière », indique Dimitri Payet. Les résultats de l’OM restent donc sa priorité absolue, mais qu’en est-il de l’équipe de France ?

« Je n’ai pas tiré un trait sur les Bleus »