Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi en rajoute une couche sur le retour de Dani Alves !

Publié le 19 novembre 2021 à 16h00 par H.G.

Alors que Dani Alves a effectué son retour au FC Barcelone la semaine passée, Xavi ne cache pas sa joie de pouvoir collaborer avec lui de nouveau.

Après le retour de Xavi, revenus dans un costume d’entraineur à la suite du départ de Ronald Koeman, le FC Barcelone a enregistré le come-back de Dani Alves la semaine passée. Du haut de ses 38 ans, l’international brésilien a paraphé un contrat le liant au Barça jusqu’en fin de saison assorti d’une saison supplémentaire optionnelle et aurait la lourde tâche d’apporter toute son expérience au vestiaire de l’écurie barcelonaise. Et de son côté, Xavi ne cache pas sa joie de pouvoir travailler à ses côtés au quotidien, et ce d’autant plus qu’il le connait bien.

« C'est un gagnant et il a une âme »