Mercato - Barcelone : La sortie énigmatique de Xavi sur le recrutement du Barça !

Publié le 19 novembre 2021 à 18h10 par D.M.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Xavi s'est exprimé sur le prochain mercato hivernal et sur l'arrivée de potentiels renforts.

Nommé récemment entraîneur du FC Barcelone, Xavi aurait déjà fait savoir à son président qu’il souhaitait renforcer son effectif notamment au niveau offensif afin de pallier les absences d’Ousmane Dembélé, d’Ansu Fati, mais surtout de Sergio Agüero. Mais ce jeudi, Mateu Alemany a indiqué que le club n’avait pas forcément les moyens de recruter lors du prochain mercato hivernal. « Le recrutement hivernal ? La réalité est qu'aujourd'hui, nous pouvons inscrire Xavi et son équipe d'entraîneurs et après il ne nous reste plus rien. S'il y a plus de parts, nous aurons plus de marge vis-à-vis du fair-play financier. Il reste un mois et demi (avant le mercato hivernal) et nous travaillons sur différentes situations, mais à ce jour, il n'y a aucune possibilité. On verra le 1er janvier » a confié le directeur du football du FC Barcelone.

« Nous prendrons une décision dans un mois et demi »