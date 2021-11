Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a tenté un coup improbable pour remplacer Lionel Messi !

Publié le 19 novembre 2021 à 17h00 par G.d.S.S.

Dans l’incapacité financière de pouvoir conserver Lionel Messi l’été dernier, le FC Barcelone a assisté, impuissant, au départ de la star argentine pour le PSG. Et le club catalan aurait alors tenté une manœuvre avec… Kingsley Coman !

Arrivé au terme de son contrat avec le FC Barcelone en juin dernier, Lionel Messi pensait initialement prolonger en Catalogne, mais les finances désastreuses du club blaugrana n’ont pas permis de lui faire un signer un nouveau bail. Il a donc rejoint le PSG, et le nouveau président Joan Laporta doit désormais composer sans Messi pour son projet au Barça. Il aurait ainsi tenté un gros coup sur le marché des transferts avec un attaquant français…

Barcelone a tenté le prêt de Coman